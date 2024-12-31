Джиммі Харрінгтон, який є близьким другом Тайсона Ф'юрі, розповів, чим займається боксер після другої поразки за рік від Олександра Усика. Чоловік виділив одну деталь образу, якої позбувся у першу чергу "Циганський король", передає 24 Канал із посиланням на The Mirror.

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Змінив стиль

Друг британського боксера зауважив, що тепер свій час Ф'юрі приділяє сім'ї та життю поза рингом.

Він поголив бороду. Тайсон повернувся додому, в Моркам, де проводить час зі своєю сім’єю і займається повсякденними справами. Я бачив, як він ходив випити каву, гуляв із сім’єю, а також повернувся до сімейного та батьківського життя. Він був відсутнім протягом трьох місяців, не бачив свою сім'ю, а тепер Тайсон збирається провести новорічні свята в колі своєї родини,

– сказав друг Тайсона.

Нагадаємо, що боксер перебуває у щасливому шлюбі із Періс вже протягом останніх 16 років. Пара виховує аж шестеро дітей. На жаль, Періс втратила ще одну дитину напередодні першого бою Тайсона проти Олександра Усика. Тоді дружина Ф'юрі збрехала чоловіку, аби не хвилювати його перед поєдинком за "абсолют". Періс приховала викидень та заявила, що не зможе поїхати на бій через високий тиск.

Після реваншу проти Усика з'явились чутки, що наступним суперником Ф'юрі може стати його земляк Ентоні Джошуа.