Після реванш Тайсон Ф'юрі заявив, що судді вдруге забрали з-під його носа перемогу, на яку він заслужив. Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі відреагував на подібні заяви британця, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Варте уваги "Жодному з них не потрібно ще": у США припустили закінчення кар'єри Усика та Ломаченка

Реакція Маліньяджі на заяви Ф'юрі

Пол Маліньяджі не погодився зі словами "Циганського короля" та назвав підрахунки суддів правильними. Ексчемпіон світу впевнений, що Тайсон сам не вірить у свою перемогу, а просто так "грав" на публіку.

Тайсон вважає, що його пограбували? Особисто я віддав Усику сім раундів у цьому бою. Я вважаю, що 116-112 є точним відображенням того, що відбувалося на рингу, хоча і всі раунди були близькими. Насправді я думаю, що сам Ф'юрі не вірить у свою перемогу, що зараз, що у травні,

– заявив ексчемпіон світу.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Усик здобув перемогу за роздільним рішенням, а от вже у реванші усі троє суддів одноголосно віддали звитягу українцю.

Усик переможно закрив для себе 2024-й рік та вже навіть отримав виклик на новий. У наступному бою українець може побитись із чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа. Якщо цей бій організують, то прихильники боксу побачать ще один поєдинок за "абсолют" за участю непереможного Усика.