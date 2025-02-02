В ночь с 1 на 2 февраля, состоялся бой в среднем весе между Федором Черкашиным и Патриком Аллотеем. Место проведения поединка Ньюарк, США, сообщает 24 канал.

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Как Черкашин победил Аллотея

Первый раунд ожидаемо прошел спокойно. Боксеры не бросались вперед и проводили осторожную разведку, чтобы найти слабые места друг друга и проверяли защиту дальними ударами.

Во втором раунде Федор Черкашин перехватил инициативу. Украинский боксер с легкостью находил удобную дистанцию и стал разбирать Патрика Аллотея, работая сериями ударов.

Черкашин трижды за раунд отправил Аллотея в нокдаун. После того, как ганский боксер в третий раз поцеловал канвас, рефери решил остановить односторонний поединок.

Победа над Аллотеем стала для Черкашина 26 в его карьере. Украинский боксер находится на третьем месте в рейтинге WBO и уже в 2025 году имеет шансы побороться за чемпионский пояс.