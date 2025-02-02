У ніч з 1 на 2 лютого, відбувся бій у середній вазі між Федором Черкашиним та Патріком Аллотеєм. Місце проведення поєдинку Ньюарк, США, повідомляє 24 канал.

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Як Черкашин переміг Аллотея

Перший раунд очікувано пройшов спокійно. Боксери не кидались вперед та проводили обережну розвідку, щоб знайти слабкі місця одне одного та перевіряли захист дальніми ударами.

У другому раунді Федір Черкашин перехопив ініціативу. Український боксер з легкістю знаходив зручну дистанцію та став розбирати Патріка Аллотея, працюючи серіями ударів.

Черкашин тричі за раунд відправив Аллотея у нокдаун. Після того, як ганський боксер втретє поцілував канвас, рефері вирішив зупинити односторонній поєдинок.

Перемога над Аллотеєм стала для Черкашина 26 у його кар'єрі. Український боксер знаходиться на третьому місці у рейтингу WBO та вже у 2025 році має шанси поборотись за чемпіонський пояс.