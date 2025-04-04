"Не хочу видеть": известный тренер предостерег Чисору от боя против Дюбуа

Дерек Чисора заявил, что проведет один бой и завершит боксерскую карьеру. Ветеран хевивейта выразил желание драться против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF в последнем поединке.

Дон Чарльз поделился мыслями относительно возможного боя между Дереком Чисорой и Даниэлем Дюбуа. Тренер "Динамита" не советует 41-летнему боксеру драться против его подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему Чисоре не стоит драться с Дюбуа

Дон Чарльз объяснил, почему Дерек Чисора, которого он тренировал ранее, не должен драться против Даниэля Дюбуа. Тренер отметил, что бой против "Динамита" может очень сильно повлиять на здоровье ветерана хевивейта.

Не хочу видеть бой Дюбуа и Чисоры по многим причинам. Дерек уже в таком возрасте и с таким количеством боев, что это опасно для здоровья. Он может выйти на боксера, который находится на пике физической формы,

– сказал Чарльз.

Дон Чарльз отметил, что он тренировал Дерека Чисору до 38 боев из 49. Специалист считает, что британец должен покинуть бокс, проведя большой поединок, но все-таки не против Дюбуа.

Напомним, что последний раз Дерек Чисора появлялся в ринге в феврале 2025 года. Британский супертяжеловес одолел Отто Валинна из Швеции единогласным решением судей.