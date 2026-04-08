Бывший промоутер Чисоры прокомментировал поражение боксера от Уайлдера
- Дерек Чисора проиграл Деонтею Уайлдеру по итогам разделенного решения судей со счетом 115-112 в Лондоне.
- Эдди Хирн отметил, что Уайлдер выиграл с преимуществом в два-три раунда, и выразил сомнения относительно оценок судей.
Британский боксер Дерек Чисора уступил американцу Деонтею Уайлдеру по итогам разделенного решения судей. Эдди Хирн, который занимался промоутерской поддержкой Чисоры во второй половине его карьеры, рассказал о том, как Уайлдер одержал победу в этом поединке.
В интервью изданию The Stomping Ground Хирн подробно объяснил свой вердикт. Он не согласился с оценкой судьи Фила Эдвардса, который засчитал бой со счетом 115-112.
Смотрите также В Британии приняли решение по рефери, который якобы подсуживал Чисоре против Уайлдера
Что сказал Хирн о бое Чисора – Уайлдер?
Эдди Хирн назвал бой "веселым". В интервью для Boxing King Media он признал, что Уайлдер провел достаточно сильный поединок, чтобы одержать победу с преимуществом в два-три раунда.
Это был хороший, конкурентный бой,
– отметил Хирн.
Он добавил, что Чисори столкнулся с большими трудностями, но победил "правильный боец". Уайлдер хорошо боксировал, хоть и пропустил несколько ударов, и постепенно возвращал утраченную уверенность.
Он был под большим давлением, сделал несколько хороших ударов, и я считаю, что он начал немного приобретать уверенность, потому что ему не хватало уверенности,
– делится Эдди Хирн.
Хирн также сомневается в результате поединка.
Я не думаю, что он выиграл с преимуществом в три раунда – сколько там было, 115 – 112? Он хорошо провел концовку и выиграл последний раунд,
– сказал проумоутер.
Как прошел бой Чисора – Уайлдер?
- В ночь на 5 апреля 2026 года в Лондоне состоялся поединок в супертяжелом весе между британцем Дереком Чисорой и американцем Деонтеем Уайлдером. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Уайлдера раздельным решением судей.
Для обоих боксеров это был юбилейный 50-й поединок в профессиональной карьере. Чисора объявил о планах завершить карьеру, тогда как Уайлдер настроен вернуться на вершину, уже бросив вызов Энтони Джошуа и другим перспективным соперникам.
Чисора нанес Уайлдеру травмы ребра и руки, однако судья Марк Бейтс не применил всех возможных наказаний за нарушение правил. Несмотря на споры, Британский совет по контролю бокса не планирует отстранять рефери, сообщает The Ring Magazine.