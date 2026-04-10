"Хорошо себя покажет": кого Чисора считает достойным соперником для Усика

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора назвал спортсмена, который станет достойным соперником для Александра Усика. Украинец должен был проводить с ним бой, но договориться об этом не удалось.

Своими мыслями Дерек Чисора поделился в комментарии изданию Boxing news online. Именно этому боксеру Чисора уступил в своем предыдущем поединке.

Кого Чисора считает достойным соперником для Усика?

Дерек Чисора рассказал, что Деонтей Уайлдер провел бы достойный бой на ринге против Александра Усика. Британец считает, что американский спортсмен хорошо себя покажет. По словам Чисоры, у Деонтея есть сила, а еще у него есть мощь в первых трех раундах.

Затем он, правда, немного сдает, но этот удар у него есть всегда,

– отметил Чисора.

Он отметил, что это объективная характеристика его недавнего оппонента. Это того, чего у Уайлдера не забрать. Следует отметить, что Уайлдер и Чисора провели полный 12-раундовый бой. Американец победил раздельным решением судей.

Почему бой между Усиком и Уайлдером не состоялся?

Александр Усик отказался от боя против Деонтея Уайлдера из-за длительных переговоров, которые так и не увенчались успехом. Американец быстренько нашел замену украинцу в лице Дерека Чисоры. Между прочим, потому победителя боя между спортсменом из Британии и США называли следующим соперником Усика.

В команде Усика отмечали, что о бое с Уайлдером почти договорились. Даже он должен был пройти на территории Деонтея, то есть, в США. Однако переговоры продолжались слишком долго. Хотя менеджеры Усика отмечают, что для бокса это обычное явление.

