"Канело" поделился мыслями относительно будущего соперника. В частности, Альварес вспомнил последний бой американца против Исраила Мадримова, повидомяле 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал Альварес

Сауль Альварес поставил под сомнение победу Теренса Кроуфорда над Исраилом Мадримовым. По его мнению, результат поединка несправедлив.

Я думаю, что он (Кроуфорд – 24 канал) проиграл. Он проиграл бой или была ничья. Может быть и другая причина, но он знает, почему существуют весовые категории,

– сказал Альварес.

Отметим, что бой между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым состоялся летом прошлого года. Американец дебютировал в первом среднем весе и победил единогласным решением судей.

Интересно, что Сауль Альварес будет драться против Теренса Кроуфорда. Ожидается, что поединок между "Канело" и "Охотником" состоится осенью 2025 года.