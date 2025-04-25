"Канело" поділився думками стосовно майбутнього суперника. Зокрема, Альварес пригадав останній бій американця проти Ісраїла Мадрімова, повідомялє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Що сказав Альварес

Сауль Альварес поставив під сумнів перемогу Теренса Кроуфорда над Ісраїлом Мадрімовим. На його думку, результат поєдинку несправедливий.

Я думаю, що він (Кроуфорд – 24 канал) програв. Він програв бій або була нічия. Може бути й інша причина, але він знає, чому існують вагові категорії,

– сказав Альварес.

Зазначимо, що бій між Теренсом Кроуфордом та Ісраїлом Мадрімовим відбувся влітку минулого року. Американець дебютував у першій середній вазі та переміг одноголосним рішенням суддів.

Цікаво, що Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда. Очікується, що поєдинок між "Канело" та "Мисливцем" відбудеться восени 2025 року.