Звездный "Канело" сделал неожиданное заявление относительно непобежденного боксера
- Теренс Кроуфорд готовится к бою против Сауля Альвареса, запланированного на осень 2025 года.
- Бой между Кроуфордом и Мадримовым состоялся летом прошлого года, Кроуфорд победил единогласным решением судей.
Теренс Кроуфорд сейчас готовится к новому вызову в своей карьере. Непобежденный "Охотник" сразится против звездного Сауля Альвареса.
"Канело" поделился мыслями относительно будущего соперника. В частности, Альварес вспомнил последний бой американца против Исраила Мадримова, повидомяле 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
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Что сказал Альварес
Сауль Альварес поставил под сомнение победу Теренса Кроуфорда над Исраилом Мадримовым. По его мнению, результат поединка несправедлив.
Я думаю, что он (Кроуфорд – 24 канал) проиграл. Он проиграл бой или была ничья. Может быть и другая причина, но он знает, почему существуют весовые категории,
– сказал Альварес.
Отметим, что бой между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым состоялся летом прошлого года. Американец дебютировал в первом среднем весе и победил единогласным решением судей.
Интересно, что Сауль Альварес будет драться против Теренса Кроуфорда. Ожидается, что поединок между "Канело" и "Охотником" состоится осенью 2025 года.