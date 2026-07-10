А вот оккупанты в Крыму "национализировали", а точнее, присвоили себе поместье Усика, сообщает 24 Канал. После этого его начали использовать в пропагандистских целях.

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Что случилось с домом Усика в Крыму?

В декабре 2025 года российские оккупационные власти полуострова Крым объявили об очередной волне "национализации" имущества украинцев. Тогда в этот список попал и дом Александра Усика. Главной причиной коллаборационисты назвали поддержку ВСУ.

В частности, россияне обвинили уроженца Симферополя и почетного жителя города в поддержке "нацистской идеологии". По их словам, боксер неоднократно осуждал так называемую СВО, а также постоянно помогает военным ВСУ в проведении различных сборов.

В каком состоянии находится квартира Усика сейчас?

Квартира Александра Усика расположена в элитном жилом комплексе Симферополя. Здесь семья боксера проживала до 2014 года, хотя полностью выехала с оккупированного полуострова только в 2016 году на фоне постоянных угроз.

Сейчас в сети появляются видео, снятые возле этой квартиры, из которых становится ясно, что представители оккупационных властей постоянно приводят на это место журналистов для съемки пропагандистских сюжетов. Стоит добавить, что семья Усика из Крыма переехала в Ворзель, и там их дом также попал под оккупацию в 2022 году.