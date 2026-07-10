А ось окупанти в Криму "націонували", а точніше викрали маєток Усика собі, повідомляє 24 Канал. Після цього його почали використовувати в пропагандистських цілях.

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Що сталось із будинком Усика в Криму?

У грудні 2025 року російська окупаційна влада півострову Крим оголосила про чергову хвилю "націоналізації" майна українців. Тоді до того переліку потрапив і будинок Олександра Усика. Головною причиною колаборанти назвали підтримку ЗСУ.

Зокрема, росіяни звинуватили уродженця Сімферополя та почесного жителя міста в підтримці "нацистської ідеології". За їхніми словами, боксер неодноразово засуджував так звану СВО, а також постійно допомогає в різноманітних зборах військовим ЗСУ.

У якому стані житло Усика зараз?

Квартира Олександра Усика розташована в елітному житловому комплексі Сімферополя. Тут родина боксера мешкала до 2014 року, хоча повністю виїхала з окупованого півострова тільки у 2016 році на тлі постійних погроз.

Нині в мережі з'явл'ються відео, які зняті біля цієї квартири, з яких зрозуміло, що представники окупаційної влади постійно приводять на цю локацію журналістів для зйомки пропагандистських сюжетів. Варто додати, що родина Усика з Криму переїхала у Ворзель, і там їхній будинок також потрапив під окупацію у 2022 році.