Талановитий британець відреагував на рішення Усика звільнити титули й завершити кар'єру до можливого бою з ним. Його слова передає IFL TV.

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Бій Усик – Вайлдер зазнав критики

"Якщо чесно, він заслужив свій статус. Він був абсолютним чемпіоном у крузервейті та хевівейті. Водночас це ускладнило ситуацію для всіх нас. Але тепер, коли всі титули стали вакантними, ми можемо почати їх збирати", – сказав непереможний боксер.

Коментуючи повідомлення про те, що останній бій українця може відбутися проти Деонтея Вайлдера, 21-річний Ітаума висловився критично, але зазначив, що розуміє мотивацію українця.

Хто взагалі хоче це дивитися? Але, з іншого боку, він досяг значно більшого, ніж я, тож я не можу нічого казати… Йому потрібні гроші. Треба пам'ятати, що коли Усик виступав у крузервейті та на початку кар'єри в хевівейті, він не заробляв стільки, як за останні кілька років. Я його не звинувачую,

– заявив Мозес.

На його думку, в Україні бокс не настільки популярний, як у Великій Британії чи США, "тому логічно, що він намагається максимально використати свої можливості".

На запитання, чи розчарований він тим, що ніколи не поділить ринг з Усиком, Ітаума відповів: "Він не зовсім з мого покоління, тому я не надто переймаюся. Можливість битися з деякими боксерами з попереднього покоління – це вже благословення".

Додамо, що рішення Усика наближає Ітауму на крок до того, щоб стати чемпіоном світу у надважкій вазі у віці 21 року. Наступного місяця він проведе бій проти Філіпа Хрговича, і перемога закріпить за ним статус обов'язкового претендента за версією WBO для Даніеля Дюбуа, а також збереже можливість поборотися за вакантний титул IBF у поєдинку з Френком Санчесом.

Нагадаємо, що 40-річного Вайлдера найчастіше називають наступним суперником Усика. За даними ЗМІ, українець нібито повернувся до ідеї поєдинку з американцем.

Окрім того, промоутер Едді Гірн заявив, що Усик буцімто навіть уклав угоду на зустріч з колишнім чемпіоном світу за версією WBC.

Також менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель повідомив, що його клієнт з радістю скористається можливістю битися з українцем.