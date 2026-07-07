Бріггс висловив підтримку Вайлдеру перед його потенційним боєм з Усиком. Його слова передає ESNEWS.

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Як Вайлдеру перемогти Усика

Він заявив, що вболіває за американця і вважає, що той повністю заслуговує на цей поєдинок, адже провів величезну кількість боїв і багато разів захищав титул.

Бріггс, який прославився скандалами перед своїми боями, побажав Вайлдеру перемоги та зазначив, що той обов'язково впорається завдяки своїй потужній правій руці. За його словами, Деонтею потрібно вивести Усика під удар і бити прямо по маківці.

Боксер, який програв Віталію Кличку у 2010 році, пояснив, що Усик б'ється в стійці шульги і залишає дуже мало відкритих зон, окрім верхньої частини голови. Саме туди, на його думку, і варто спрямовувати праву руку Вайлдера, щоб досягти успіху.

Що відомо про бій Усика та Вайлдера

40-річного Деонтея Вайлдера, який був чемпіоном світу за версією WBC, найчастіше називають наступним суперником Усика.

Що цікаво, приблизно пів року тому команди спортсменів вели переговори про бій, але не змогли домовитися.

Однак після того, як Усик оголосив про відмову від титулів та наблизився до завершення кар'єри, розмови про його зустріч з Вайлдером поновилися.

За даними ЗМІ, українець нібито повернувся до ідеї поєдинку з американцем. А промоутер Едді Гірн заявив, що Усик буцімто навіть уклав угоду на зустріч з Вайлдером.

Менеджер Деонтея Шеллі Фінкель повідомив, що його клієнт з радістю скористається можливістю битися з українцем, якщо умови будуть відповідними.