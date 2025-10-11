Чжан Чжилей готовится к возвращению в ринг. Сейчас "Китайский гигант" находится в поиске следующего соперника.

Недавно Чжан Чжилей бросил вызов звездному боксеру-ветерану. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на сообщение китайского боксера в инстаграме.

Кому бросил вызов Чжилей?

Чжан Чжилей поделился видео в инстаграме, где вызвал Дерека Чисору на бой. Китаец также написал под публикацией, что ждет британского боксера.

Я хочу драться с тобой. Хочу побить тебя. Возможно, ты тоже хочешь меня побить,

– сказал Чжилей в видео.

Чжилей бросил вызов Чисоре: смотрите видео

Ранее, как сообщает talkSPORT, Дерек Чисора отказался от боя против Мозеса Итаумы. Британский боксер заявил, что не хочет драться, по его мнению, "смешные" 2 миллиона евро.

Что известно о Чжилее и Чисоре?