Награждал поясом Усик: Кабаел сломал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона мира

В субботу, 22 февраля, проходит вечер бокса в Эр-Рияде, который превратился в настоящую столицу этого вида спорта. В рамках андеркарда Чжан Чжилей подрался против Агиты Кабаэла.

Начало поединка было за китайским супертяжеловесом, который занял центр ринга и выдерживал дистанцию. Зато Агит Кабаел пытался отсиживаться в защите и доминировать джебом, пишет 24 Канал.

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Кабаел стал претендентом на бой с Усиком

Первые два раунда были за Чжаном Чжилеем, а вот уже с третьей трехминутки преимущество перехватил немецкий боксер.

В пятом раунде боксеры устроили настоящую мясорубку на ринге, полностью забыв о защите. Это сыграло злую шутку для Кабаела, который пропустил на встречу и оказался в нокдауне. К счастью для его фанатов, Агит поднялся и продолжил бой.

Уже в следующем раунде поединок был досрочно завершен после падения на настил ринга уже Чжилея. Чжан не выдержал мощных ударов соперника и не смог продолжить встречу.

Агит Кабаел нокаутировал Чжана Чжилея и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в хевивейте. Пояс на немецкого боксера лично одел Александр Усик.

Видео объявления результатов боя Чжилей – Кабаел

Теперь Кабаел официально вошел в список потенциальных соперников Усика. Ранее Агит заявлял, что готов разделить один ринг с непобедимым украинцем. Следует добавить, что Кабаел также за своей спиной нет поражений – 26 победных боев (18 – нокаутом).