"Мне плевать на мнение людей": непобедимый украинец уверен, что способен свергнуть Фьюри

Украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава сделал смелое заявление о финальном результате возможного боя против Тайсона Фьюри. 31-летний боксер из Украины уверен, что мог бы одолеть "Цыганского короля".

Украинский боец не хочет слушать мнения других и готов побить всех своих следующих соперников. Цотне Рогава предположил, сколько бы понадобилось ему времени, чтобы хорошо подготовиться к гипотетическому бою против Тайсона Фьюри, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ESNEWS.

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Смелое заявление от Рогавы

Отметим, что в начале этого 2025-го года "Цыганский король" неожиданно для всех в очередной раз попрощался с боксом. Правда, далеко не все верят, что Тайсон больше никогда не вернется в профи-ринг.

Я думаю, что побью всех, и мне плевать, что об этом думают люди. Если у нас будет бой с Тайсоном Фьюри, то мне нужно будет шесть месяцев, и я покажу людям, на что я способен,

– заявил Рогава.

Добавим, что промоутеры хотели устроить британскую битву, в которой бы на одном ринге сошлись Фьюри и его земляк Энтони Джошуа. Промоутер Эй Джея дал Тайсону на размышления 3-4 недели, но, похоже, "Цыганскому королю" хорошо живется на пенсии за пределами ринга.

Кто такой Цотне Рогава? Украинский боксер грузинского происхождения, который дебютировал в профессионалах в апреле 2021-го года. Дебютировал на профи-ринге с победы нокаутом в первом раунде над хорватом Петаром Миртвалжом. За его спиной уже 10 боев в профессионалах, во всех украинец торжествовал (7 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг в сентябре 2024-го года, когда по решению судей победил американца Александера Флореса. Рогава завоевал вакантный титул WBC USA.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен несколько раз заявлял, что не следует в ближайшее время ждать камбэка Фьюри в ринг. Британец вообще может больше не вернуться в ринг. Даже большие деньги или бой с Джошуа могут не убедить Тайсона.

Напомним, что Фьюри в очередной раз закончил карьеру после двух поражений от Александра Усика в 2024-м году.