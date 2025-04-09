Украинец не шутит: экс-боец UFC рассказал о грандиозных планах Усика в MMA

Александр Усик неожиданно для всех может попробовать свои силы в октагоне. В команде украинского чемпиона не исключают варианта проведения поединков по правилам MMA.

Первым на бой Александра Усика вызвал уже бывший чемпион UFC Алекс Перейра. Зато в команде украинского боксера впервые заговорили о возможном поединке в клетке против боксера-блогера Джейка Пола.

К теме Бывший чемпион UFC назвал условие, при котором состоится его бой с Усиком

Усик не шутит о бое по правилам MMA

Сам Пол-младший не исключил шанса подраться с Усиком. Однако президент UFC Дэйна Уайт категорически "против" таких выступлений боксеров в октагоне, а бойцов – в боксерском ринге.

Бывший боец UFC Дэн Харди высказал свое мнение относительно выступлений Александра Усика. Он заверил, что украинец не шутит над своими поединками по правилам MMA, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Я могу сказать одно: я знаю, что Усик абсолютно серьезно относится к боям в ММА,

– заявил Харди.

Усик уже обратился к Полу, который устроил опрос среди сторонников относительно их возможного боя.

Президент PFL заявил, что хотел бы заняться организацией поединка Усик – Пол. В то же время эксперт Гарет Дэвис отговаривает Усика от такого боя, несмотря на возможный гонорар в 50 миллионов долларов для непобедимого украинца.