Першим на бій Олександра Усика викликав вже колишній чемпіон UFC Алекс Перейра. Натомість у команді українського боксера вперше заговорили про можливий двобій у клітці проти боксера-блогера Джейка Пола.

До теми Колишній чемпіон UFC назвав умову, за якої відбудеться його бій з Усиком

Усик не жартує про бій за правила MMA

Сам Пол-молодший не виключив шансу побитись із Усиком. Однак президент UFC Дейна Вайт категорично "проти" таких виступів боксерів в октагоні, а бійців – у боксерському ринзі.

Колишній боєць UFC Ден Харді висловив свою думку щодо виступів Олександра Усика. Він запевнив, що українець не жартує над своїми поєдинками за правилами MMA, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Я можу сказати одне: я знаю, що Усик абсолютно серйозно ставиться до боїв у ММА,

– заявив Харді.

Усик вже звернувся до Пола, який влаштував опитування серед прихильників щодо їх можливого бою.

Президент PFL заявив, що хотів би зайнятись організацією поєдинку Усик – Пол. Водночас експерт Гарет Девіс відмовляє Усика від такого бою, незважаючи на можливий гонорар у 50 мільйонів доларів для непереможного українця.