Украинский боксер провел битву взглядов перед боем на Гран-при WBC: мощное видео
- Украинский боксер Даниил Лозан сразится против узбекского боксера Камронбека Эшматова на Гран-при WBC.
- Гран-при WBC в Саудовской Аравии включает бои в четырех дивизионах с участием 32 боксеров в каждой весовой категории.
В Саудовской Аравии стартует Гран-при WBC совместно с Riyadh Season. Украинские боксеры примут участие в престижном турнире.
Даниил Лозан узнал имя первого соперника. Украинец сразится против узбекского боксера Камронбека Эшматова, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.
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Когда состоится бой
Даниил Лозан сразится против Камбронбека Эшматова 18 апреля. Поединок состоится в первом полусреднем весе.
Боксеры уже провели битву взглядов перед очным противостоянием на Гран-при WBC в Саудовской Аравии.
Лозан провел битву взглядов с Эшматовым: смотрите видео
Напомним, что на Гран-при WBC в Саудовской Аравии состоятся бои в четырех дивизионах. В каждой весовой категории будут соревноваться 32 боксера.