27-летний украинский боксер принес нашей сборной бронзовую медаль, которая стала единственной в активе сине-желтой команды. Благодаря этой награде Украина стала 20-й в общем медальном зачете ЧМ-2025, а Даниил Жасан получил за это ценный подарок, пишет 24 Канал со ссылкой на ФБУ.

Какой подарок получил Жасан за медаль ЧМ-2025?

Отметим, что медальный зачет возглавила сборная Казахстана – 10 наград (7 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые).

Бронзового чемпиона мира-2025 наградили подарком по приезду в Украину. Федерация бокса Украины подарила Даниилу Жасану автомобиль марки Skoda.

Президент ФБУ Олег Ильченко рассказал, что этот подарок будет мотивацией для боксера на пути к новым победам, а также благодарностью.

Даниил заслуженно получил бронзовую медаль на чемпионате мира, и мы решили подарить ему автомобиль как благодарность за его достижения и мотивацию для новых побед,

– сказал глава федерации.

В то же время Жасан поблагодарил всех защитников Украины за возможность продолжать выступать на соревнованиях.

"Хочу поблагодарить наших защитников за возможность выступать на соревнованиях. Благодаря им я имею возможность представлять наш флаг. Низкий поклон вам всем. Спасибо нашей Федерации бокса Украины", – сказал боксер во время вручения.

Жасану подарили автомобиль / Фото Федерации бокса Украины

Как Жасан получил "бронзу" ЧМ-2025 по боксу?

В 1/16 финала Даниил уверенно одолел немца Аммара Абдулджаббара 4-1.

В бою за четвертьфинал Жасан еще убедительнее справился с представителем Канады Брайаном Кеннеди – сухая победа украинского боксера 5-0.

Уже в рамках 1/4 финала ЧМ-2025 Жасан продолжил свою победную серию, одержав победу над грузином Георгием Кушиташвили 4-1.

А вот в полуфинале Жасана ждало первое поражение от британца Тигана Стотта 1-4.

На любительском уровне Даниил Жасан одержал 30 побед при 17-ти поражениях (данные BoxRec).