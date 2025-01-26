Диллиан Уайт поделился мнением относительно "Динамита". Временный чемпион мира раскритиковал поступок обладателя титула IBF в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Punch Junkie.

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Уайт прокомментировал поведение Дюбуа

Диллиану Уайту не понравилось поведение Даниэля Дюбуа после завершения реванша Усик – Фьюри. Британец считает, что его соотечественник не должен был этого делать.

Причина в том, что Даниэля ожидает большой и сложный поединок с Джозефом Паркером. А он уже вызвал Александра Усика на бой, хотя по мнению Уайта должен был поговорить с украинцем по другому.

В Дюбуа поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику. У тебя впереди большой и сложный бой, а ты решил вызвать Усика, какой в этом смысл? Он должен был сказать Усику: Давай разберемся с этим в будущем, я имею дело с Паркером, если я смогу справиться с ним, то вперед,

– сказал Уайт.

Диллиан также подчеркнул, что Дюбуа сейчас имеет уверенность в собственные силы, но это сводит его с ума. Однако, именно из-за того, что такие ребята не замечают своих соперников и смотрят на большие бои, они обычно проигрывают.

Напомним, что бой Дюбуа – Паркер состоится в аравийском Эр-Рияде 22 февраля. Победитель поединка в будущем сможет драться с украинским чемпионом Александром Усиком.