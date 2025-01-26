Ділліан Вайт поділився думкою щодо "Динаміта". Тимчасовий чемпіон світу розкритикував вчинок володаря титулу IBF у надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Punch Junkie.

Читайте також "Можна стати абсолютним чемпіоном": промоутер спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Вайт прокоментував поведінку Дюбуа

Ділліану Вайту не сподобалась поведінка Даніеля Дюбуа після завершення реваншу Усик – Ф'юрі. Британець вважає, що його співвітчизник не мав цього робити.

Причина у тому, що Даніеля очікує великий та складний поєдинок з Джозефом Паркером. А він вже викликав Олександра Усика на бій, хоча на думку Вайта мав поговорити з українцем по іншому.

В Дюбуа поїхав дах, йому не треба було це казати Усику. У тебе попереду великий і складний бій, а ти вирішив викликати Усика, який у цьому сенс? Він мав сказати Усику: Давай розберемося з цим у майбутньому, я маю справу з Паркером, якщо я зможу впоратися з ним, то вперед,

– сказав Вайт.

Ділліан також підкреслив, що Дюбуа наразі має впевненість у власні сили, але це зводить його з розуму. Проте, саме через те, що такі хлопці не помічають своїх суперників та дивляться на великі бої, вони зазвичай програють.

Нагадаємо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться в аравійському Ер-Ріяді 22 лютого. Переможець поєдинку у майбутньому зможе битись з українським чемпіоном Олександром Усиком.