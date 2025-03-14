26-летний боксер из Великобритании уверен, что Даниэль Дюбуа является единственным боксером, который может победить Александра Усика, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. Многие считают, что "Динамит" кардинально изменился, если сравнивать его с первым боем против непобедимого украинца.

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Кто может победить Усика

Напомним, что Усик и Дюбуа летом 2023-го дрались в польском городе Вроцлав. Бой закончился победой техническим нокаутом от украинца в девятом раунде. Также поединок запомнился ударом ниже пояса от Дюбуа, в котором он усмотрел симуляцию со стороны Усика.

Сейчас Даниэль Дюбуа является единственным боксером, который способен победить Усика,

– заявил Фишер.

Пока неизвестно, не сорвется ли реванш Усик – Дюбуа после скандального решения WBO. 13 марта появилась информация, что боксерская организация официально обязала Александра провести защиту пояса WBO против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера.

Все шокированы таким решением WBO, ведь приоритетом для всех является реванш за "абсолют" в хевивейте Усик – Дюбуа. Теперь существует риск, что украинец может потерять пояс WBO, если откажется от боя против Паркера ради второй битвы против "Динамита". В таком случае на кону их реванша не будет стоять звание абсолютного чемпиона, которое так хочет вернуть себе Усик.