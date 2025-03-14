26-річний боксер із Великої Британії впевнений, що Даніель Дюбуа є єдиним боксером, який може перемогти Олександра Усика, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Багато хто вважає, що "Динаміт" кардинально змінився, якщо порівнювати його із першим боєм проти непереможного українця.

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Хто може перемогти Усика

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа влітку 2023-го бились у польському місті Вроцлав. Бій закінчився перемогою технічним нокаутом від українця у дев'ятому раунді. Також поєдинок запам'ятався ударом нижче пояса від Дюбуа, у якому він угледів симуляцію з боку Усика.

Зараз Даніель Дюбуа є єдиним боксером, який здатний перемогти Усика,

– заявив Фішер.

Наразі невідомо, чи не зірветься реванш Усик – Дюбуа після скандального рішення WBO. 13 березня з'явилась інформація, що боксерська організація офіційно зобов'язала Олександра провести захист поясу WBO проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера.

Усі шоковані таким рішенням WBO, адже пріоритетом для усіх є реванш за "абсолют" у хевівейті Усик – Дюбуа. Тепер існує ризик, що українець може втратити пояс WBO, якщо відмовиться від бою проти Паркера заради другої битви проти "Динаміта". У такому випадку на кону їх реваншу не стоятиме звання абсолютного чемпіона, яке так хоче повернути собі Усик.