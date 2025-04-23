Дюбуа может потерять чемпионский титул: что произошло

Команда Даниэля Дюбуа продолжает переговоры о реванше с Александром Усиком. Промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно ближайшего будущего британского "Динамита".

Известный промоутер вспомнил, что IBF обязала Даниэля Дюбуа провести защиту титул в бою против Дерека Чисоры до 21 июня 2025-го года. По словам Фрэнка Уоррена, если "Динамит" откажется от этого поединка ради реванша с Александром Усиком, то потеряет чемпионский пояс, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

К теме Дюбуа впервые прокомментировал решение IBF организовать бой против Чисоры

Уоррен о судьбе Дюбуа

Также Фрэнк высказался относительно Чисоры, которому уже давно советовали уходить на пенсию. Но Дерек никого не послушал и хочет провести юбилейный 50-й поединок против топового соперника, которым может стать Дюбуа.

Бой с Чисорой должен состояться. Если мы не согласимся на это, то Даниэля лишат титула. Скажу вам одну вещь – Дерек должен был давно уйти из бокса, я сам об этом говорил, но он доказал, что все, кто так думали – ошиблись,

– заявил Уоррен.

В то же время существуют шансы, что IBF поддержит бой за "абсолют" в хевивейте Усик – Дюбуа, откладывая защиту пояса британца против Чисоры. Как это ранее сделали в WBO с защитой титула украинца против Джозефа Паркера.

Отметим, что 8 февраля 2025-го года Чисора победил по решению судей шведа Отто Валлина. После победы британец устроил настоящее шоу с выбором своего следующего соперника. Среди желаемых оппонентов был Александр Усик, Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа. В тот вечер местная публика Манчестера остановила свой выбор на непобедимом украинце, с которым хочет во второй раз подраться "Динамит".

Напомним, что Дюбуа проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде Усику в августовском поединке 2023-го года. После этого поражения Даниэль провел три победные встречи с Джареллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа.