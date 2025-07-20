Дюбуа проигнорировал пресс-конференцию после поражения от Усика: кто заменил британца

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели реванш на "Уэмбли". Даже родные трибуны не помогли Дюбуа реваншироваться – победа Усика нокаутом в 5-м раунде.

Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Украинский чемпион пришел на послематчевую пресс-конференцию в отличие от Даниэля Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

Стоит внимания Я вернусь, – Дюбуа прокомментировал сокрушительное поражение от Усика

Кто заменил Дюбуа на пресс-конференции?

"Динамит" проигнорировал общение с прессой после боя. Похоже, что это поражение сильно ударило по британцу.

Зато на пресс-конференции Дюбуа заменил его промоутер Фрэнк Уоррен.

Дюбуа не пришел на пресс-конференцию: смотрите видео

Отметим, что Дюбуа 19 июля потерпел свое третье поражение в профессиональной карьере и второе от Усика.

После реванша Усик рассказал, кому посвятил эту победу и обратился к британскому боксеру. Александр извинился у "Динамита" и заявил, что эта победа была важна украинскому народу.