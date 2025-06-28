Дюбуа сделал громкое обещание относительно реванша против Усика

Уже 19 июля Даниэль Дюбуа официально получит шанс взять реванш у Александра Усика. Накануне боя британский боксер пытается заверить всех в своей будущей победе.

Чемпиона мира по версии IBF в хевивейте не пугает его статус аутсайдера в реванше против Александра Усика. Даниэль Дюбуа заверил, что такой статус он несет на протяжении всей своей карьеры, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Дюбуа не пугает статус аутсайдера в бою с Усиком

Британский боксер уверен в своей победе в реванше. Дюбуа отметил, что 19 июля разобьет всем сердца.

Я аутсайдер поединка? Это однозначно. Так всегда было, всю карьеру. Мне главное сохранить свой настрой на бой. Я был аутсайдером всю свою жизнь и новость о том, что Усик проиграет в реванше разобьет вам сердце,

– заявил Дюбуа.

Отметим, что реванш Усик – Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Арену планируют расширить, если удастся продать около 84-х тысяч билетов. Сейчас продано уже более 74-х тысяч мест. Максимально лондонскую арену можно увеличить до 94-х тысяч болельщиков.

Справка. На кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Напомним, что первый бой остался за украинцем. В августе 2023-го Усик одержал победу над Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав. После этого поражения Даниэль провел три победных поединка. Зато Александр дважды одолел в 2024-м Тайсона Фьюри.