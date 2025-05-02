Попробую залезть ему в голову, – Дюбуа раскрыл план на реванш против Усика

Даниэль Дюбуа официально получил реванш с Александром Усиком. Боксеры выйдут в ринг 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".

Британский боксер серьезно настраивается на то, что сможет взять реванш у Александра Усика. Даниэль Дюбуа хочет стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun Sport.

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Настрой Дюбуа на реванш

Даниэль Дюбуа уверяет, что будет делать ставку не только на физическую подготовку, но и на психологический аспект.

Мне надо попасть в него, пробить его. Попробую залезть ему в голову. Нокаут меня вполне устроит. Я не пытаюсь делать из этого что-то большее. Просто не могу дождаться боя,

– заявил "Динамит".

Боксеры уже провели дебютную пресс-конференцию и две дуэли взглядов, на первой из которых Дюбуа толкнул Усика.

Напомним, что в первом бою Усик одолел Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. В пятой трехминутке Даниэль нанес удар ниже пояса Александру. Теперь обсуждение этой скандальной темы поднялось еще больше.

Дюбуа после поражения от украинского чемпиона мира провел три поединка, в которых одержал победы. Усик в 2024-м году дважды одолел Тайсона Фьюри. Как раз после первой победы Александр стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Однако очень быстро потерял его из-за отказа от титула IBF, которым теперь владеет Дюбуа.