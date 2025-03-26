Промоутер Дюбуа назвал обязательного соперника британца в случае срыва боя против Усика

Даниэль Дюбуа намерен драться против Александра Усика. Британский боксер хочет отомстит Королю хевивейта за поражение в прошлом, а также стать абсолютным чемпионом мира.

Однако бой между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком может не состояться. Стало известно, кто может стать соперником британца в случае срыва поединка с украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто станет соперником Дюбуа

Фрэнк Уоррен заявил, что в приоритете для Даниэля Дюбуа бой против Александра Усика за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе. Однако британец может подраться с другим боксером.

Промоутер британца отметил, что Дюбуа может подраться с Дереком Чисорой. Ведь опытный ветеран хевивейта является обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF.

Обязательным соперником Дюбуа по версии IBF является Дерек Чисора, поэтому, возможно, ему придется это сделать.

– сказал Уоррен.

Напомним, что в последний раз Дерек Чисора дрался против Отто Валлина в феврале 2025 года. Британский боксер единогласным решением судей одолел шведского оппонента.