Проте бій між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком може не відбутись. Стало відомо, хто може стати суперником британця у разі зриву поєдинку з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто стане суперником Дюбуа

Френк Воррен заявив, що у пріоритеті для Даніеля Дюбуа бій проти Олександра Усика за абсолютне чемпіонство світу у надважкій вазі. Проте британець може побитись з іншим боксером.

Промоутер британця наголосив, що Дюбуа може побитись із Дереком Чісорою. Адже досвідчений ветеран хевівейту є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс IBF.

Обов'язковим суперником Дюбуа за версією IBF є Дерек Чісора, тож, можливо, йому доведеться це зробити.

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що востаннє Дерек Чісора бився проти Отто Валліна у лютому 2025 року. Британський боксер одноголосним рішенням суддів здолав шведського опонента.