Начал хвататься за яйца, – Дюбуа угрожает уничтожить Усика

Даниэль Дюбуа успевает не только готовиться к своему следующему бою, но и делать громкие заявления в сторону Александра Усика. "Динамит" ведет себя в стиле своего земляка Тайсона Фьюри.

Впереди у Даниэля Дюбуа запланирована защита титула IBF в хевивейте против Джозефа Паркера. Бой состоится 22 февраля 2025-го года, а боксеры уже даже провели дуэль взглядов.

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Очередная угроза от Даниэля Дюбуа

В то же время "Динамит" продолжает думать о возможном бое против Александра Усика и бросает в его сторону громкие заявления, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

В прошлый раз Усику повезло, он начал хвататься за яйца только тогда, когда уже был на полу. В реванше я уже буду делать все правильно. Я сокрушу Усика, просто уничтожу его. Больше не будет никаких споров,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Дюбуа бросил вызов Усику после реванша украинца против Тайсона Фьюри. Александр готов во второй раз выйти на ринг против Даниэля.

Справка. Усик выходил в один ринг против Дюбуа в августе 2023-го года. Тот бой в польском городе Вроцлав закончился техническим нокаутом от Александра в 9-м раунде.

Интересно, что возможный реванш Усик – Дюбуа входит в список поединков, которые в 2025-м году хочет провести глава по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.