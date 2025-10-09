IBF санкционировала бой Даниэля Дюбуа, после которого в случае победы, он сможет драться против Александра Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

С кем будет драться Дюбуа?

Даниэль Дюбуа в следующем поединке встретится с Фрэнком Санчесом, который является четвертым номер в рейтинге IBF. Международная боксерская организация санкционировала бой между британцем и кубинцем.

Победитель боя Дюбуа – Санчес станет претендентом на чемпионский титул по версии IBF. Сейчас полноценным чемпионским поясом владеет украинский боксер Александр Усик.

Теперь Даниэль Дюбуа и Фрэнк Санчес должны договориться о бое до 22 октября. Иначе начнутся промоутерские торги.

Ранее Джозеф Паркер в интервью Sky Sports заявил, что хочет драться против Даниэля Дюбуа. Новозеландский боксер отметил, что у него остались незавершенные дела с британцем, поскольку их бой в феврале 2025 года сорвался из-за травмы последнего.

Что известно о Дюбуа?