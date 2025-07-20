Молниеносные победы, тандем с Усиком: что известно о звезде украинского бокса Лапине

Даниэль Лапин является одним из самых талантливых молодых боксеров. Не исключено, что именно он может стать будущим украинского бокса и получить принести славу.

Даниэль Лапин за свою карьеру уже получил несколько чемпионских титулов. Более того, украинский боксер сохраняет непобедимую серию в профессиональном ринге, сообщает 24 канал.

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Что известно о Даниэле Лапине?

Даниэль Лапин родился 18 июня 1997 года во Вроцлаве, Польша. Рос украинский боксер в Крыму. В возрасте шести лет Лапин начал заниматься боксом со своим отцом Сергеем, который был тренером.

На любительском уровне Даниэль Лапин провел почти три сотни поединков и становился призером на чемпионатах Европы. Из-за российской оккупации украинский боксер временно приостановил карьеру.

Карьера Лапина в профи

Впервые в профессиональном ринге Даниэль Лапин дебютировал в 2020 году. Украинский боксер провел первый бой против Сергея Крапшила из Беларуси и одержал первую победу.

Лапин имеет контракт с промоутерской компанией Usyk17Promotions и дерется в тандеме с Александром Усиком Старший брат боксера Сергей Лапин является директором команды украинского абсолютного чемпиона мира.

Первый чемпионский титул Лапин получил в 2023 году. Украинский боксер дрался в андеркарде первого боя Усик – Дюбуа, в котором одолел Аро Шварца и получил вакантный титул IBO Continental в полутяжелом весе.

В 2024 году Даниэль Лапин дрался в андеркарде реванша первого боя Усик – Фьюри. Тогда украинский боксер нокаутировал Октавио Пудивитра и завоевал титул WBA Continental в полутяжелом весе.

В том же году Даниэль Лапин дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Украинский боксер одолел Дилана Колина и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF.

В общем Даниэль Лапин за свою карьеру провел в профессиональном ринге 12 поединков и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою украинский боксер одолел Льюиса Эдмондсона в андеркарде реванша Усик – Дюбуа, который состоялся 19 июля 2025 года.