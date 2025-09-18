Однако Даниэль Лапин не будет драться против Троя Джонса. Украинский боксер снялся с поединка с британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на промоутерскую компанию Queensberry Promotions.
Почему Лапин не будет драться с Джонсом?
28-летний украинский боксер не сможет драться на вечере бокса в Манчестере, который должен состояться 1 ноября. Причина в том, что Даниэль Лапин получил и не успеет восстановиться к поединку с британцем.
Отметим, что Даниэль Лапин должен был защищать чемпионские титулы IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе. Теперь соперником Троя Джонса станет Лиам Кэмерон.
Недавно Трой Джонс высказался о бое с Даниэлем Лапиным в интервью для The Ring. Британский боксер угрожал украинскому чемпиону.
Я становлюсь лучшим в этом, но знаю, что в следующий раз я его побежу. Такой тип боксера, как Лапин, что отходит назад я его просто проглочу,
– сказал Джонс.
Отметим, что последний бой Троя Джонса закончился поражением. Британский боксер уступил Эрзи Тейлору.
Что известно о Лапине?
Даниэль Лапин дебютировал в профессиональном боксе в 2020 году. На любительском уровне украинец провел 290 поединков.
Лапин имеет контракт с промоутерской компанией Usyk17 Promotions, а также часто проводил поединки в андеркарде, где в главных событиях дрался Александр Усик.
За свою карьеру Даниэль Лапин провел 12 боев в профессиональном ринге. На его счету 12 побед (4 нокаутом) и ни одного поражения.
В последний раз Даниэль Лапин дрался против Льюиса Эдмондсона в андеркарде реванша Усик – Дюбуа 19 июля 2025 года. Украинский боксер в тяжелом бою вырвал победу.