Однако Даниэль Лапин не будет драться против Троя Джонса. Украинский боксер снялся с поединка с британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на промоутерскую компанию Queensberry Promotions.

Почему Лапин не будет драться с Джонсом?

28-летний украинский боксер не сможет драться на вечере бокса в Манчестере, который должен состояться 1 ноября. Причина в том, что Даниэль Лапин получил и не успеет восстановиться к поединку с британцем.

Отметим, что Даниэль Лапин должен был защищать чемпионские титулы IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе. Теперь соперником Троя Джонса станет Лиам Кэмерон.

Недавно Трой Джонс высказался о бое с Даниэлем Лапиным в интервью для The Ring. Британский боксер угрожал украинскому чемпиону.

Я становлюсь лучшим в этом, но знаю, что в следующий раз я его побежу. Такой тип боксера, как Лапин, что отходит назад я его просто проглочу,

– сказал Джонс.

Отметим, что последний бой Троя Джонса закончился поражением. Британский боксер уступил Эрзи Тейлору.

Что известно о Лапине?