Украинский боксер Даниэль Лапин проведет свой следующий бой 19 декабря во Львове. Соперником 29-летнего спортсмена станет итальянец Никола Чириани. Бой состоится в рамках боксерского вечера Rising Stars III: Constellation, организованного промоутерской компанией Usyk17 Promotions.

Поединок Лапина и Чириани станет соглавным событием боксерского вечера. Для украинца это будет первый выход на ринг с мая 2026 года, когда он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив французу Бенжамену Мендесу Тани, сообщает 24 Канал.

Даниэль Лапин узнал имя соперника для своего возвращения

До этого Лапин владел титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International. Теперь украинец начинает новый этап карьеры, а предстоящий поединок станет важной возможностью вернуться к борьбе за международные чемпионские пояса.

Его соперник, опытный итальянец Никола Чириани, провел на профессиональном ринге 24 поединка и завоевывал титулы чемпиона своей страны в двух весовых категориях.

Мне особенно приятно, что мое возвращение состоится в Украине. Конечно, хочется вернуться с победой. Я знаю, к чему стремлюсь, поэтому каждый день работаю над собой и двигаюсь к своей цели. Но не хочу много говорить перед боем. Пусть 19 декабря за меня все скажет моя работа на ринге,

– заявил Даниэль Лапин.

Менеджер Usyk17 Promotions Сергей Лапин отметил, что команда сознательно выбрала для украинца опытного соперника, чтобы возвращение на ринг было конкурентным и имело спортивную ценность.

Даниэль использовал это время, чтобы поработать над собой и пересмотреть определенные аспекты подготовки. Мы сознательно выбрали опытного соперника для его возвращения. Нам важно, чтобы этот бой был конкурентным и имел спортивную ценность. Чириани был чемпионом своей страны в двух весовых категориях, обладает хорошим ударом и значительным опытом. Думаю, нас ждет действительно интересный поединок,

– сказал Сергей Лапин.

По его словам, у промоутерской команды есть амбициозные планы относительно дальнейшей карьеры боксера. В Usyk17 Promotions и в дальнейшем рассматривают Даниэля в числе потенциальных претендентов на большие титулы.

Где смотреть бой

Прямую трансляцию боксерского вечера Rising Stars III: Constellation в Украине эксклюзивно покажет "Киевстар ТВ". Международную трансляцию для зрителей по всему миру обеспечит DAZN.