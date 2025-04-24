IBF обязала Дюбуа защитить пояс против Чисоры: какой срок на достижение договоренности

Команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа ведут переговоры о реванше. В то же время Международная боксерская федерация (IBF) официально обязала "Динамита" провести защиту титула чемпиона мира против Дерека Чисоры.

У команд Даниэля Дюбуа и Дерека Чисоры есть 30 дней на то, чтобы договориться о проведении поединка. Если стороны не успеют ударить по рукам до 22 мая, тогда будут объявлены промоутерские торги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дэна Рафаэля.

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Финальное решение IBF

До объявления торгов Дюбуа не может получить разрешение на реванш против Александра Усика.

Еще неделю тому назад впервые появилась подобная информация о планах организации. Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что "Динамит" потеряет чемпионский титул, если откажется от боя против Чисоры.

Интересно, что сам Дюбу уже реагировал на планы IBF. Даниэль заявлял, что ему неинтересно выходить в один ринг с ветераном бокса, для которого следующий бой станет юбилейным 50-м в профессионалах. "Динамит" заверил, что ему хочется провести реванш с Усиком, а затем в случае победы над украинцем подраться с Джозефом Паркером или Энтони Джошуа.

Справка. Дерек Чисора в своем последнем бою победил по решению судей шведа Отто Валлина, а Даниэль Дюбуа одолел своего звездного земляка Энтони Джошуа.

Напомним, что в команде Усика заявили, что переговоры по реваншу из Дюбуа до сих пор продолжаются. Такую информацию представители команды непобедимого украинца сообщили после того, как издание The Ring дало инсайд о дате реванша. Сообщалось, что Усик может сразиться с Дюбуа 12 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.