Дюбуа отстранили от бокса после поражения от Усика в реванше: известна причина

Даниэль Дюбуа 19 июля не сумел реваншироваться во второй битве против Александра Усика. В пятом раунде британский боксер побывал в нокауте и во второй раз проиграл украинскому чемпиону.

Британец потерял свой титул по версии IBF в хевивейте и увидел как Александр Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в королевском весе. После реванша стало известно об отстранении Даниэля Дюбуа от бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport Bible.

Интересно Бывший спарринг-партнер Усика обратился к Дюбуа, который проиграл украинцу в реванше

Почему отстранили Дюбуа?

По информации источника, "Динамита" отстранили от боксерского ринга на 60 дней. Именно такой срок установлен для боксера, который проиграл нокаутом. Если бы Дюбуа проиграл Усику техническим нокаутом, тогда бы отстранение длилось вдвое меньше – 30 дней.

Ранее стало известно об отстранении от бокса Усика. Это традиционная мера пресечения после поединков для боксеров в связи с повреждениями, которые получили бойцы во время боя.

Напомним, что поражение от Усика стало для Даниэля третьим на профессиональном ринге в 25-ти поединках при 22-х победах (21 – нокаутом). Между двумя фиаско от украинца Дюбуа провел три поединка, в которых праздновал победы.

Зато этот реванш 19 июля стал предпоследним боем в большой карьере Александра. Пока неизвестно, с кем сойдется Усик в ринге в своем прощальном противостоянии. Не исключено, что это будет трилогия с Тайсоном Фьюри, британец готов возобновить карьеру только ради боя против украинского чемпиона.