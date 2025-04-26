Звезда UFC проведет последний поединок перед завершением карьеры: дата боя

Дастин Порье недавно появился в медийном пространстве с важным заявлением. Бывший временный чемпион UFC принял решение завершить карьеру.

Американец заявил, что проведет еще один бой перед тем, как повести перчатки на гвоздь. Порье выступит на турнире UFC 318, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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С кем будет драться Порье

Дастин Порье назвал соперника, с которым сразится в последнем бою. Следующим соперником звездного американского бойца стал именитый Макс Холлоуэй.

Порье сообщил, что этот поединок станет символическим для него. Ведь он начинал в Луизиане и в этом же штате завершит карьеру.

Все путешествие началось там, и для меня большая честь совместить UFC и штат Луизиану, чтобы все это сработало. Я не знал, получится ли все это совместить вместе, но это удалось,

– сказал Порье.

Бой между Дастином Порье и Максом Холлоуэем запланирован на 19 июля в Новом Орлеане.

Последний раз Дастин Порье дрался против Ислама Махачева в июне прошлого года, где проиграл в пятом раунде. Тогда как Макс Холлоуэй уступил Илии Топурии нокаутом в октябре 2024 года.