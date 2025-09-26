Известный украинский боксер Александр Грицив узнал дату своего следующего боя. Львовянин вернется в ринг еще до конца текущего 2025 года.

Следующий поединок Александра Грицива состоится 22 ноября. Украинский боксер проведет защиту пояса WBC Francophone в Бриджервейте. Об этом стало известно в профиле K.O.Promotions в инстаграме, сообщает 24 Канал.

Вот это да Непобежденный боксер проведет самый большой бой после эпохи Кличко

Когда состоится следующий бой Александра Грицива?

Пока неизвестно, кто станет соперником Грицива, но вечер бокса состоится во Львове.

Видео объявления следующего боя Грицива

Как сообщает BoxRec, на счету Грицива 11 победных боев (7 – нокаутом). Последний раз боксер из Львова выходил в ринг лишь недавно 6 сентября. В тот вечер Александр уже в первом раунде нокаутировал чеха Вацлава Пейсара. Свою очередную победу Грицив одержал в рамках благотворительного вечера бокса в Шептицком (Львовская область).

Что известно об Александре Грицив?