Бенавидес придумал, как сделать бой с Усиком историческим

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Давид Бенавидес высказался по поводу возможного поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Американец считает, что их бой следует провести в первом тяжелом весе.

По его словам, такой вариант сделал бы противостояние более значимым, ведь на кону могут оказаться сразу три чемпионских пояса. Об этом сообщает Boxing News Online.

Бенавидес о бое с Усиком

В настоящее время американец владеет титулами WBA и WBO в первом тяжелом весе. 5 декабря в Финиксе, штат Аризона, он должен встретиться с чемпионом мира по версии WBC Михалом Чесляком. Победа в этом поединке может открыть Бенавидесу путь к объединительному бою с Усиком.

Когда мы говорим об Усике, я не знаю, речь идет о бою в супертяжелом или в первом тяжелом весе. Разве Усик не освободил все свои титулы? На мой взгляд, в первом тяжелом весе это был бы более масштабный бой, ведь если я завоюю пояс WBC, на кону будут стоять три титула. Это, вероятно, был бы один из крупнейших поединков в истории крузервеса,

– заявил Бенавидес.

Ранее среди возможных соперников украинского боксера называли Тайсона Фьюри, который может провести с ним третий поединок, а также Деонтея Уайлдера. В то же время, по имеющейся информации, переговоры о бое с Уайлдером зашли в тупик.

Сам Усик ранее выступал в первом тяжелом весе, где стал абсолютным чемпионом мира, а впоследствии достиг аналогичного результата в супертяжелой категории.