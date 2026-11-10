Следующий соперник Усика оставил дерзкое послание

Давид Бенавидес, который, вероятно, станет следующим соперником Александра Усика, заявил, что в скором времени завоюет все пояса в тяжелом весе. Он назвал этот процесс "неизбежным".

В декабре Бенавидеса ждет унификационный бой с Михалом Чеслаком – на кону будут три пояса, кроме IBF. Слова Давида приводит BoxingTalk.

Бенавидес считает завоевание абсолютного титула "неизбежным"

Объединенный чемпион в крузервейте подчеркнул, что его цель – стать лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

"Это мир Монстра! Я достиг цели. И не собираюсь никуда уходить. Величие – это не то, что можно подарить. Это то, что нужно завоевать. И я завоюю свое величие. Я завоевал два пояса в первом поединке в крузервейте. И впереди у меня бой за третий титул. Я стану абсолютным чемпионом. Это неизбежно. Я пробью себе путь к вершине рейтинга p4p. И уже очень скоро. Я стану №1!", – заявил Давид.

Вероятным соперником Бенавидеса в битве за звание абсолютного чемпиона мира может стать трехкратный абсолютный чемпион Александр Усик.

Непобедимый украинец объявил о возвращении в крузервейт и намерении встретиться с Бенавидесом, чтобы попытаться стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.

Сам Давид подтвердил желание сражаться с Усиком, и заявил, что на кону их поединка действительно могут стоять все четыре самых престижных пояса в боксе.

Напомним, предыдущий бой Усика состоялся в мае 2026 года. Тогда он техническим нокаутом в 11-м раунде победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена.