Британский боксер неожиданно ушел на пенсию после дебюта в профессионалах: что произошло
- Делишес Ори, британский боксер, завершил профессиональную карьеру в 27 лет, потеряв интерес к боксу.
- Ори решил уйти из бокса, чтобы продолжить обучение и развивать карьеру в другом направлении, отметив, что не смог вернуть былую страсть к спорту.
- Он получил бронзу на чемпионате Европы 2022 года и представлял Великобританию на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Британский бокс потерял одного потенциального чемпиона мира. Делишес Ори решил внезапно закончить профессиональную карьеру в довольно еще раннем возрасте.
Делишес Ори попрощался с профессиональным рингом в возрасте 27 лет. Британский боксер признался, что такое решение об окончании карьеры далось ему нелегко.
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Потерял интерес к боксу
Британец принял соответствующее решение после долгих раздумий. Уйти из бокса Делишес решил ради того, чтобы продолжить обучение и начать развивать карьеру в новом направлении, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Ори добавил, что бокс дал ему в жизни очень много чего – воспоминания, незабываемые впечатления от путешествий и возможность выступления за родную страну на мировом уровне. Делишес благодарен боксу за этот невероятный путь.
Делишес Ори рассказал, что пытался вернуть себе интерес к боксу. Но даже переход из любителей в профессионалы не смог с новой силой зажечь огонь в его сердце.
Со временем я понял, что тот огонь и любовь, которые я когда-то испытывал к боксу, постепенно угасли. С возрастом я начал ценить ясность и честность перед собой превыше всего. Я надеялся, что переход в профессионалы снова разожжет мою страсть, но правда стала очевидной: этого не произошло. Каждый боец знает, что для достижения вершин нужно глубоко любить свое дело, и без этого нет пути вперед. Из уважения к спорту и к себе самому пришло время отойти с честностью,
– заявил Ори.
Что известно о Делишесе Ори
- 27-летний боксер, выступавший в супертяжелом весе.
- В 2022-м году Ори стал бронзовым призером чемпионата Европы в Ереване.
- Также в том году стал чемпионом Игр Содружества в Бирмингеме.
- В 2023-м Делишес стал победителем Европейских игр в Кракове.
- Представлял Великобританию на Олимпийских играх-2024 в Париже. Уже в первом бою Ори проиграл сопернику из Армении 2:3.