Он был сильнее в тот вечер, – Беринчик впервые прокомментировал поражение от Дэвиса

В ночь на 15 февраля Денис Беринчик проводил свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе против Кейшона Дэвиса. К сожалению, украинский боксер досрочно проиграл непобедимому американцу и потерял пояс.

Бой, который возглавил вечер бокса на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, длился всего четыре раунда. В третьем Беринчик впервые побывал на настиле ринга, а в четвертом раунде Денис с разбитым носом второй раз упал в нокдаун, после которого уже не сумел продолжить поединок.

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Что сказал Беринчик после дебютного поражения

Украинский боксер потерял свой чемпионский пояс и потерпел дебютное поражение в своей карьере. Кейшон Дэвис стал новым чемпионом мира в легком весе и сохранил статус непобедимого боксера – 13 побед в 14-ти боях (9 – нокаутом), а еще одну победу у американца забрали из-за проваленного допинг-теста. Поединок засчитали таким, что не состоялся.

После поражения тренер Беринчика назвал одну одну из главных причин поражения своего подопечного. Оказалось, что травма сорвала подготовку Дениса к поединку.

Наконец слово взял сам боксер и дал первый комментарий после поражения, пишет 24 Канал со ссылкой на K2 Promotions Ukraine.

Желаем здоровья. Отправляемся домой из Нью-Йорка. Относительно поражения – не подготовился должным образом к такому противнику. Он был сильнее в тот вечер. Лучше бокса только бокс, вперед к победе,

– сказал Денис.

Видео первого комментария Дениса Беринчика

Добавим, что теперь за спиной Дениса Беринчика 20 боев, в которых он одержал 19 побед (9 – нокаутом) и потерпел одно поражение.