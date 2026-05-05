Встречался с сестрой Ломаченко и участвовал в танцевальном шоу: интересные факты о Беринчике
Украинский боксер Денис Беринчик празднует день рождения во вторник, 5 мая. Ему исполняется 38 лет.
Несмотря на успешную спортивную карьеру, спортсмен в жизни пережил и трагические моменты. Об интересных фактах из жизни Беринчика расскажет 24 Канал.
Что известно о Беринчике?
- Личная жизнь
Долгое время Беринчик был в отношениях с Анастасией Ломаченко, младшей сестрой украинского боксера Василия Ломаченко. Анастасия также имела спортивное прошлое: она была мастером спорта международного класса по спортивной акробатике и многократной чемпионкой Украины.
В соцсетях часто появлялись фотографии пары, а поклонники даже надеялись на скорую свадьбу. Однако в 2014 году боксер в одном из интервью заявил, что пока не планирует жениться из-за нестабильной ситуации в стране, а вскоре пара разошлась.
Денис Беринчик с Анастасией Ломаченко / Фото из открытых источников
После этого Денис встретил свою будущую жену Лиану Фищук в Буковеле, где девушка отдыхала, а боксер проходил тренировочные сборы. Вернувшись в Киев, он нашел ее контакт через общих знакомых и почти год ухаживал, пока Лиана не согласилась стать его женой.
Свадьба состоялась в 2016 году, впоследствии у пары родилась дочь Мадина. В 2018 году семья понесла большую потерю: родился сын Тимур, который прожил всего две недели.
Денис Беринчик с женой /Фото Инстаграм
- Выходы перед боями
Беринчик известен своими выходами на ринг. В 2015 году на бой с венгром Дьердя Мижеи он вышел в костюме гладиатора, а в 2017-м против Валлеспина – в костюме олимпийского медведя с Игр 1980 года.
Он часто выходил на ринг в ярких образах: узника с цепями и татуировками, на мотоцикле или лошади, казака с булавой, Супер Марио или супергероя. Особенно запомнился бой с Наваррете, когда он появился в пиксельном костюме с казацкой саблей.
На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Беринчик также оставил яркий след: после каждой победы он праздновал успехи традиционным гопаком.
- Участие в шоу
В 2018 году боксер стал участником телепроекта "Танцы со звездами", где его партнершей на паркете была Екатерина Белявская. Пара покинула шоу после 11 эфира.
Денис Беринчик на шоу "Танцы со звездами" / Фото скриншот видео
Кроме того, в 2020 году боксер появился в одном из выпусков юмористического шоу "Лига смеха" как приглашенный гость.
Кто такой Денис Беринчик?
- По информации Википедии, на счету Беринчика 19 побед, из которых 9 добыты нокаутом, и 1 поражение.
- В феврале 2025 года Денис потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив американцу Кейшону Дэвису техническим нокаутом в 4-м раунде. Позже боксер объяснил, что на бой выходил с травмой плеча.