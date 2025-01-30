"Украинский танк" назвал идеального соперника: это непобежденный чемпион

Украинский чемпион Денис Беринчик прокомментировал свое будущее. В частности, боксер поделился мнением относительно того, с кем хотел бы провести поединок.

"Украинский танк" назвал идеального для себя соперника. Спортсмен хотел бы встретиться в ринге с американцем Джервонтой Дэвисом, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Почему Беринчик хочет драться с Джервонтой

Денис Беринчик выбрал себе в соперники Джервонту Дэвиса. "Украинский танк" объяснил, почему его выбор пал именно на американского чемпиона.

Джервонта Дэвис как и Денис является непобежденным боксером, а также имеет титул чемпиона WBA в легком весе. Сопоставив оба фактора Беринчик считает, что этот поединок будет интересным, а также можно заработать немало денег.

Бой с Джервонтой Дэвисом для меня самый лучший. Большое имя, пояса, огромное событие,

– сказал Беринчик.

Отметим, что Джервонта Дэвис провел в своей карьере 30 поединком, одержав 30 побед, из которых 28 завершились нокаутом. Денис Беринчик же принял участие в 19 боях и ни разу не уступил.

Также напомним, что "Украинский танк" вскоре проведет бой против Кейшона Дэвиса. Главное событие вечера бокса состоится на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.