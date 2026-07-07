Денис Беринчик – украинский чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе. В этом материале "24 Канал" вспоминает темные страницы биографии боксера, связанные с тем, как он отбывал наказание в местах лишения свободы.

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Почему юноша Беринчик оказался в СИЗО?

Как рассказывал сам Денис Беринчик, в юности у него был полный набор джентльменских увлечений. В частности, когда боксеру было 16 лет, в Украине был период бума игровых автоматов. А молодому спортсмену очень хотелось легко зарабатывать деньги и ходить на дискотеки.

Для этого Беринчик выбрал незаконные методы. В частности, метод "материального наказания" кого угодно. В частности, это заключалось в том, что он отбирал у людей телефоны. Одно из таких преступлений привело к тому, что Беринчик официально получил подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 186 УК – грабеж.

Затем его задержали по подозрению в совершении разбоя. Он рассказывал, что в той ситуации участников было трое. И это была драка "три на три". В итоге всех пришлось разнять. Кроме того, Беринчик побывал в СИЗО и по делу о "хулиганстве".

Как долго Беринчик находился в местах лишения свободы?

В общей сложности Денис Беринчик провел в СИЗО 4 месяца. Сначала 2 месяца в СИЗО для несовершеннолетних, а затем 2 месяца в СИЗО для взрослых. Однажды он вспоминал, что в СИЗО для взрослых он сидел вместе с 40 другими людьми. И там ему сразу сказали, что он будет сидеть у окошка для общения с камерой.

Впрочем, передавать письма и сообщения сокамерникам у Беринчика получалось не очень хорошо, потому что он постоянно забывал, как кого зовут. В той камере він був наймолодшим, тому його називали "малий". Інтересно, що своє кримінальне минуле Денис однажды зобразив епатажним виходом на ринг.