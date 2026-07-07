Денис Берінчик – український чемпіон світу з боксу в першій напівсередній вазі. У цьому матеріалі 24 Канал згадує темні сторінки біографії боксера, пов'язані з тим, як він відбував покарання в місцях позбавлення волі.

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Чому юнак Берінчик опинився в СІЗО?

Як розповідав сам Денис Берінчик, у юності він мав повний джентльменський набір. Зокрема, коли боксеру було 16 років, в Україні був період буму ігрових автоматів. А молодому спортсмену дуже хотілось легко заробляти гроші та ходити на дискотеки.

Для цього Берінчик обрав не законні методи. Зокрема, метод "матеріального покарання" будь-кого. Зокрема, це полягало в тому, що він відбирав у людей телефони. Один із таких злочинів призвів до того, що Берінчик офіційно отримав підозру в учиненні злочину, передбаченого статтею 186 КК – грабіж.

Потому його затримали за підозрою в учиненні розбою. Він розповідав, що в тій ситуації учасників було троє. І це була бійка "три на три". У підсумку всіх довелось порозтягувати. Крім того, Берінчик був у СІЗО й по "хуліганці".

Як довго Берінчик перебував у місцях позбавлення волі?

Загалом Денис Берінчик провів у СІЗО 4 місяці. Спочатку 2 місяці в СІЗО для неповнолітніх, а потім 2 місяці в СІЗО для дорослих. Якось він згадував , що в СІЗО для дорослих він сидів разом із 40 іншими людьми. І там йому одразу сказали, що він сидітеме біля віконця для спілкування з камерою.

Утім передавати листи та послання співкамерникам у Берінчика вдавалось не дуже добре, бо він постійно забував, як кого звати. У тій камері він був наймолодшим, тож, його називали "малий". Цікаво, що своє кримінальне минуле Денис одного разу зобразив епатажним виходом на ринг.