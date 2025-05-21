"Украинский Танк" рассказал о восстановлении после операции: что известно

Недавно украинский боксер Денис Беринчик перенес операцию на плече. Теперь "Танк" занимается восстановлением и готовится к возвращению на ринг.

Беринчик рассказал об операции на плече и восстановлении. Денис также высказался относительно следующего соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт 24.

Читайте также Потерял статус непобедимого: Дэвис нокаутировал Беринчика, отобрав пояс у украинца

Когда ждать Беринчика на ринге

Денис Беринчик рассказал, что впервые почувствовал дискомфорт после победного боя против Эмануэля Наваррете. По его словам, врачи не смогли определить, что с плечом, несмотря на то, что делали снимки.

"Украинский Танк" отметил, что в бою против Кейшона Дэвиса плечо никак его не беспокоило. Уже после поединка врачи нашли причину, оказалось, что это старая травма, на суставной губе был рубец, который снова дал о себе знать.

Денис рассказал, что операция прошла успешно. Беринчик рассказал, когда сможет вернуться к тренировкам.

Тренироваться начну через три месяца. Такой прогноз мне сделали. Надеюсь, так оно и будет. Надо быстро восстановиться. Будем смотреть. Сейчас я появился в рейтингах, поэтому перспективы вырисовываются,

– сказал Беринчик.

Напомним, что Денис Беринчик дрался в последний раз в феврале 2025 года. В том бою "Украинский Танк" дрался с Кейшоном Дэвисом и потерпел первое поражение в карьере, потеряв титул чемпиона мира WBO в легком весе.