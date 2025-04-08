Известный блогер пошутил над Беринчиком: эмоциональная реакция боксера

Денис Беринчик в феврале дрался против Кейшона Дэвиса. К сожалению, "Украинский Танк" проиграл американскому боксеру и потерял титул чемпиона мира WBO.

Сейчас Беринчик восстанавливается от тяжелого боя и отдыхает. Недавно Денис посетил кулинарное шоу, сообщает 24 канал.

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Реакция Беринчика

Александр Шалев пригласил к себе на шоу "Еда Патруль" бывшего чемпиона мира Дениса Беринчика. До этого украинский блогер выложил тизер к выпуску, где затроллил "Танка".

Шалев подколол Беринчика, назвав его Василием Ломаченко. Реакция Дениса была очень эмоциональной.

Ты е******й н***й,

– сказал Беринчик.

Недавно Денис Беринчик перенес операцию. Во время боя против Кейшона Дэвиса "Украинский Танк" повредил нос.

Напомним, что Денис Беринчик провел за свою карьеру 20 поединков. Поражение Кейшону Дэвису стало первым для боксера в профессиональном ринге.